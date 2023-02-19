دنيا سمير غانم بصورة مرسومة مع دلال عبد العزيز: وحشتيني يا ملكتي

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ونشرت دنيا صورة مرسومة لها رفقة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكتبت دنيا: "وحشتيني يا ملكتي، ربنا يرحمك يارب".

بدأت دنيا سمير غانم تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "صراع الفصول" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

صراع الفصول

المسلسل إنتاج أحمد السبكى، وإخراج إسلام خيرى، والعمل المكون من 15 حلقة، حيث تقدم دنيا سمير غانم 3 حقب زمنية مختلفة، ولكل حقبة زمنية ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة، ويشارك في بطولة العمل كل من سيد رجب، محمد سلام، سلوى خطاب، وعدد كبير من الفنانين.