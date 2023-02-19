موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يتلقي بيراميدز منافسه فيوتشر مساء اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر

ويستضيف فيوتشر منافسه بيراميدز مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً علي ملعب we السلام في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وتذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة بي إن سبورت.

وكان بيراميدز قد تعادل بالجولة الأولى بالمجموعة الثالثة على ملعبه مع الجيش الملكي المغربي 2-2، فيما تعادل فيوتشر خارج دياره مع كارا التوجولي 1-1.

ويسعى فيوتشر لتحقيق الفوز الأول بدور المجموعات على ملعبه بقيادة مدربه علي ماهر، في المقابل يتسلح بيراميدز بقدرات مدربه باتشيكو ونجومه عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي.