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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جمعة الغضب.. الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان ضد سجون الاحتلال

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

واصل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطوات "العصيان" الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.

 

وشرع الأسرى الفلسطينيين في هذا  العصيان ضد الاحتلال، بدء من يوم الثلاثاء الماضي، بحسب  ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

 

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية، إن الحركة الأسيرة قررت اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مختلف السجون.


وكانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات "العصيان" التي نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.

 

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسيرالفلسطيني، أن خطوات "العصيان" ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم.

 

يُشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى الفلسطينيين، قد قالت في بيان سابق، "من قرر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرية أو الاستشهاد".

 

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.

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