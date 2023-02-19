الهلال السوداني يفاجئ مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي

علّق هيثم السوباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني، على فوز ناديه على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "السوباط" في تصريحات أبرزتها صحيفة “كفر ووتر” السودانية:" أهدى الفوز الذي حققه الهلال على الأهلي إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك".

أضاف: "الهلال استحق الفوز على الأهلي، والانتصارات لن تتوقف عند هذا الحد".

وجاء هدف الهلال والمباراة الوحيد، عن طريق اللاعب الكونغولي ماكابي ليليبو في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

يذكر أن مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى، تأجلت بسبب مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية مؤخرا، بينما خسر الهلال السوداني أمام صن داونز بهدف نظيف في افتتاح مشواره بدور المجموعات.

ترتيب المجموعات الثانية:

صن داونز الجنوب إفريقي: 6 نقاط

الهلال السوداني: 3 نقاط

الأهلي: 0 نقاط (له مباراة مؤجلة)

القطن الكاميروني: 0 نقاط (له مباراة مؤجلة)