شاهد.. اللجنة المنظمة للبطولة تعلن جاهزية حافلات كأس أمم أفريقيا للشباب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تنطلق عصر اليوم، الأحد، بمواجهة منتخب مصر للشباب، نظيره منتخب موزمبيق، عن جاهزية حافلات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ويخوض منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، مباراته الافتتاحية في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر، أمام نظيره منتخب موزمبيق.

ويلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، نظيره الموزمبيقي في الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تنقل قناة “أون تايم سبورت” مباراة منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، نظيره منتخب موزمبيق ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا للشباب.

منتخب مصر للشباب يمتلك فرصة ذهبية للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للشباب والتأهل إلى بطولة كأس العالم.

“صدى البلد" يستعرض أبرز العوامل التي تمكن منتخب مصر للشباب من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للشباب والتأهل إلى كأس العالم.

الأرض والجمهور

أول العوامل التي من خلالها تتعاظم الفرص فى التتويج باللقب الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم، تكمن في خوض منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر على ملعبه ووسط جمهوره.

عاملا الأرض والجمهور يساهمان نفسيا في بث الحماس فى نفوس لاعبي منتخب مصر للشباب من أجل تقديم مردود قوى وتحقيق الانتصارات ومن ثم التتويج باللقب القاري والتأهل للمونديال.

محترفو منتخبات أفريقيا

ثاني العوامل تشمل مواجهة منتخب مصر للشباب المنتخبات الأفريقية التي حضرت إلي القاهرة بعدد محترفين قليل، ما يجعل الفرصة كبيرة أمام الفراعنة الصغار في خوض اللقاءات بأريحية كبيرة وبعيدا عن أي ضغوط نفسية.

نظام التأهل للمونديال

العامل الثالث الذى يساعد منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى كأس العالم يتضمن نظام التأهل، حيث يتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة.

الاجتماع الفني لمواجهة منتخب مصر للشباب وموزمبيق

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أمام موزمبيق باستاد القاهرة الدولي، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، ويرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل، بينما يظهر منتخب موزمبيق بالزي الأصفر الكامل ويرتدي حارسه اللون البرتقالي.

وخاض منتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن محمود جابر، مرانه الأخير باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة موزمبيق اليوم، الأحد، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بحضور اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.