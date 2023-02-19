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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدمار الكامل.. إعلان صادم من مدير إدارة الزلازل التركي واستمرار الهزات

صدى البلد

أعلن أورهان تاتار، المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر بتركيا أن الهزات الارتدادية ستستمر لفترة.

وقال تاتار ، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد:" بعد الزلازل بهذا الحجم ، ستستمر الهزات الارتدادية لفترة أطول من الزمن"، مشيرا الي ضرورة الابتعاد عن المباني المتضررة وعدم الدخول فيها.

وذكر مدير إدارة الزلازل، أن شدة الزلزال الأول في 6 فبراير كانت  10 مراحل، وهي المرحلة السابقة من العنف ، وأكبرها 12 مرحلة ، والتي نسميها "الدمار الكامل". 

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يذكر أن يوم 6 فبراير، شهد وقوع زلزالان مدمران بقوة 7.6 و7.8 درجة على مقياس ريختر، في كل من سوريا وجنوب تركيا، أسفر عن مقتل الآلاف، وأصبح هناك الآلاف من الناس بلا مأوى.

وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزار، اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بداية الشهر الجاري، زاد إلى 40642 شخصا.

أما في سوريا، فقد بلغ عدد الضحايا حتى الآن ما يقارب 5800 ضحية.

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