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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصراع يحتدم بين رئيسي وزراء بريطانيا السابق و الحالي

بوريس جونسون و ريشي
بوريس جونسون و ريشي سوناك

يخطو ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني،  في مسار تصادمي مع بوريس جونسون، بشأن خططه لإصلاح ترتيبات أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وسط هجوم دبلوماسي لإنهاء النزاع المرير مع الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت “ذا جارديان”.

وأصبح جونسون قلقًا من أن الصفقة ستشهد تخلي الحكومة عن التشريع الذي يسمح للمملكة المتحدة بتمزيق بعض ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد. 

و هدد بوريس جونسون وحزب المحافظين بتعطيل الصفقة، وقال كير ستارمر لصحيفة الأوبزرفر إنه يتخذ خطوة غير عادية بتقديم دعم حزبه في أي تصويت برلماني على الاتفاقية.

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 كان هناك قلق مستمر بين حلفاء سوناك من أن جونسون قد يحاول عرقلة التسوية مع بروكسل، ويبدو أن الحفاظ على مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية ، الذي قدمته حكومة جونسون، أصبح الآن اختبارًا رئيسيًا لرئيس الوزراء السابق. 

قبل خمسة وعشرين عامًا ، أظهر السياسيون من جميع الأطراف الشجاعة والقيادة لإبرام صفقة قال الكثيرون إنها ستكون مستحيلة، ويضعون الناس قبل السياسة، وقال سياسيون :"نحن مدينون لشعب أيرلندا الشمالية بفعل الشيء نفسه مرة أخرى ".

وفي نفس السياق ،هناك بالفعل تحذيرات من داخل الحكومة ومن بين الجناح الأكثر تأييدًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين.

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