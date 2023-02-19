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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة برج العرب التكنولوجية تبحث بروتوكول تعاون مع القرية الذكية لتدريب الطلاب

رئيس جامعة برج العرب
رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية

بحث الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، بروتوكول تعاون مع واحات السيليكون بالقرية الذكية ببرج العرب الجديدة؛ بهدف تبادل الإمكانيات والخبرات المتاحة في المجالات البحثية والتكنولوجية المختلفة بين الجانبين.

 

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ استراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليا وفنيا داخل المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجيا المختلفة، وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المُتنوعة التي تقدمها تلك المؤسسات، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والجهات البحثية والصناعية.

 

وكذلك الاستفادة من المعامل والأجهزة والآلات المتوفرة لدي القرية الذكية وتدريب الطلاب من خلالها، لثقل مهارات الطلاب لضمان تأهيل الخرجين للاندماج في سوق العمل.

 

وأشار الجوهري إلى أن مجالات التعاون ستشمل تدريب الطلاب داخل المعامل الذكية المتطورة داخل القرية الذكية، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين.

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ومن جانبه، أكد العميد مهندس شريف محمد عبد الله المدير التنفيذي لمناطق تشغيل واحات السيليكون على مستوي الجمهورية ومدير القرية الذكية ببرج العرب الجديدة على أن حرص سيادته على التعاون المشترك والاستفادة من الطاقات البشرية، والتجارب البحثية والعملية لدي الجانبين.

 

بحث البروتوكول، الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والعميد مهندس شريف محمد عبد الله المدير التنفيذي لمناطق تشغيل واحات السيلكون ومدير القرية الذكية بمدينة برج العرب الجديدة.

 

حضر فعاليات بحث البروتوكول، الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية، والدكتور أسامة النحاس منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات وبعض من مسؤولين المعامل بواحات السيلكون بالقرية الذكية.

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الدكتور محمد مرسى الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجيه رئيس جامعة برج العرب

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