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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح رفقة إبنتة الصغيرة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

محمد صلاح وابنتة
محمد صلاح وابنتة

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول، متابعيه صورة جديدة له عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وظهر صلاح في الصورة رفقة إبنتة الصغيرة.

من جانب آخر تحدث أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، عن تمريراته السحرية لزميله المصري محمد صلاح.

وقال أليسون في تصريحات لقناة ناديه:" "هناك تفاهم كبير بيننا، أعلم أن صلاح سيركض بجنون وراء الكرة، لذا كل ما أحتاجه هو إتقان التمرير له، وأعتقد أنني أجيد ذلك".

وأضاف: " عندما تسنح الفرصة، لا أفكر كثيرًا؛ فقط أشاهد اللاعبين وهم يركضون وأبحث عن المساحة التي يمكنني لعب الكرة فيها".

وفاز ليفربول على نيوكاسل بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي ليفربول الثنائي داروين نونيز وكودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

محمد صلاح ابنتة محمد صلاح

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