بعد وقف تسعيره.. التموين تستورد 25 ألف طن أرز لضبط السوق

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 94 لسنة 2023 بأنه اعتبارا من يوم 15فبراير 2023 يتم إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض لمدة 3أشهر أو لحين إشعار آخر.

وذكر مجلس الوزراء أن هذا القرار جاء بناء على ما تم عرضه من وزير التموين والتجارة الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة خلال الشهر الجاري لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5، و/ أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16، و/ أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4، و/ أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20.



وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد ‏معارض "اهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، وافاد التقرير ‏الوارد اليه بوصول عدد المعارض الى 341 معرضاً، ‏بالاضافة الى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي.

وأشار التقرير الى ان الاسعار بالمعارض الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيه والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيه ، ‏والارز من 14.5 الى 16.5 حسب نسبة الكسر، فيما تطرحه الوزارة على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه، والمكرونة 6 ‏جنيه، والدواجن المجمدة 65 جنيه للكيلو، واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيه ، والبرازيلي المجمدة 120جنيه، وطبق ‏البيض 86 جنيه.

تخفيضات 30% فى معارض أهلا رمضان

وأكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن التخفيضات بتلك المعارض تتفاوت ما بين ‏الـ 25% وصولا الى الـ 30% مشيراً الى ان الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية تشارك بشركاتها العاملة في المعارض ‏لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين ان نشر تلك ‏المعارض بعد التنسيق مع السادة المحافظين والغرف التجارية ‏بكل محافظة مع وزارة التموين قد وفر على المواطنين الكثير ‏وساهم بالوصول بالسلع الى كل نقطة بكل محافظة، مشيرا إلى ‏ان المجمعات الاستهلاكية تشارك بمعارض أهلا رمضان ‏وكذلك السلاسل التجارية بركن مخصص لـ أهلا رمضان، ‏بالإضافة للمنافذ المتنقلة والبعض من منافذ جمعيتي التي اراد ‏اصحابها المشاركة بالمعارض.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون معالي الوزير ان عمل تلك المعارض يتم تحت رقابة ‏تموينية كبيرة لمراقبة جودة السلع والتزام العارضي بالأسعار ‏المقررة لذلك.‏