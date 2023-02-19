عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد وقف تسعيره.. التموين تستورد 25 ألف طن أرز لضبط السوق

الأرز
الأرز

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 94 لسنة 2023 بأنه اعتبارا من يوم 15فبراير 2023 يتم إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض لمدة 3أشهر أو لحين إشعار آخر.

وذكر  مجلس الوزراء أن هذا القرار جاء بناء على ما تم عرضه من وزير التموين والتجارة الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة خلال الشهر الجاري لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5، و/ أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16، و/ أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4، و/ أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20.

txt

اتحاد الصناعات: الأرز في الأسواق يكفي كل المواطنين

txt

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن توفير الأرز


وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد ‏معارض "اهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، وافاد التقرير ‏الوارد اليه بوصول عدد المعارض الى 341 معرضاً، ‏بالاضافة الى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي.

وأشار التقرير الى ان الاسعار بالمعارض الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيه والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيه ، ‏والارز  من 14.5 الى 16.5 حسب نسبة الكسر، فيما تطرحه الوزارة على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه، والمكرونة 6 ‏جنيه، والدواجن المجمدة 65 جنيه للكيلو، واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيه ، والبرازيلي المجمدة 120جنيه، وطبق ‏البيض 86 جنيه.

تخفيضات 30% فى معارض أهلا رمضان 

وأكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن التخفيضات بتلك المعارض تتفاوت ما بين ‏الـ 25% وصولا الى الـ 30% مشيراً الى ان الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية تشارك بشركاتها العاملة في المعارض ‏لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة معاون  وزير التموين ان نشر تلك ‏المعارض بعد التنسيق مع السادة المحافظين والغرف التجارية ‏بكل محافظة مع وزارة التموين قد وفر على المواطنين الكثير ‏وساهم بالوصول بالسلع الى كل نقطة بكل محافظة، مشيرا إلى ‏ان المجمعات الاستهلاكية تشارك  بمعارض أهلا رمضان ‏وكذلك السلاسل التجارية بركن مخصص لـ أهلا رمضان، ‏بالإضافة للمنافذ المتنقلة والبعض من منافذ جمعيتي التي اراد ‏اصحابها المشاركة بالمعارض.

 وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون معالي الوزير ان عمل تلك المعارض يتم تحت رقابة ‏تموينية كبيرة لمراقبة جودة السلع والتزام العارضي بالأسعار ‏المقررة لذلك.‏

الارز سعر بيع الأرز الابيض مجلس الوزراء التموين وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة تنتظر الجنيه مقابل الدولار في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

للمرة 26 .. هوكي الشرقية يهزم اكسشيكرز الغاني ٤-٢ ويتوج بطلا لأفريقيا

جريمة غامضة.. الشرطة البريطانية تعثر على جثة امرأة في لانكشاير

ياسمين عز للسيدات: متتنفسيش مع جوزك واستأذنيهِ قبل ماتروحي الحمام.. فيديو

تشييع جثامين ربة منزل وبناتها الثلاثة اختنقوا بالغاز في بني سويف.. تفاصيل

أرخص سيارة زيرو في مصر .. سعر وتفاصيل

ضربة قوية.. الصين تتخلى عن الدولار وتفوق واضح لـ اليوان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوء إطلالات النجمات على ريد كاربت البافتا.. صور

حبة فراولة تقتل طفل .. إزاى تحمى عيلتك من نفس الكارثة

ملتزمون بالدريس كود.. الأناقة تزين إطلالات رجال هوليوود على ريد كاربت البافتا

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر

فيديو

تعرف على سعره.. بنطلون مصنوع من الشكائر وأكياس الخضراوات واللحوم

خناقة الشناوي في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. ما علاقة محمد عبدالمنعم؟ فيديوجراف

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ