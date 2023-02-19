تخفيضات 30%.. 3 معارض "أهلا رمضان" جديدة للسلع المخفضة في الجيزة| تفاصيل وأماكن

محافظ الجيزة يفتتح 3 معارض أهلا رمضان بجنوب الجيزة والبدرشين والعياط



والغرفة التجارية بالجيزة:

نستهدف ضبط الأسواق بانتشار المعارض

توفير كل احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والسلع التموينية

السلع تذهب إلى المعارض ومنافذ البيع من المنتج مباشرة

تسعى محافظة الجيزة، إلى رفع العبء الواقع على المواطنين من خلال اقامة معارض أهلاً رمضان للسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وعدم استغلالهم من قبل التجار والبائعين مستغلي الأزمات.

وللقضاء على مثل هذه الاستغلالات، افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ثلاثة معارض اهلا رمضان للسلع والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضه بحي جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين والعياط.

وأكد اللواء أحمد راشد، ان المعارض التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تأتي استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين .

وأضاف محافظ الجيزة ان المحافظة تستهدف انشاء 10 معارض كبيرة لتغطية كافه قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن الي جانب أكثر من 900 معرض ومنفذ سلعي ثابت ومتحرك تابعين لوزارة التموين والقوات المسلحه ووزارة الداخلية منتشرين بكافة قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المعارض التي تم افتتاحها اليوم، تقع بشارع المدرسه بمنطقه المنيب بحي جنوب الجيزة وبشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين و بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط مؤكدا على توافر كافه السلع بالمعارض مع استمرارية تواجدها خلال شهر رمضان.

وتفقد المحافظ باكيات العارضين بالمعارض، مشدداً على كافة المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة علي المرور الدوري للتاكد من عدم التلاعب بالاسعار وموجهاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يومياً للمعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل فى نطاقه لمتابعه حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وإلتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة، كما تبادل الحديث مع بعض المترددين على المعرض، للتأكد من مدى رضائهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة .

وشدد المحافظ علي مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطري للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين مع التشديد علي الشركات العارضة بضرورة الإلتزام بالأسعار المعلنة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه محافظ الجيزة ببحث وتوفير مساحات أراضى إضافية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإقامة منافذ جديدة بالتعاون مع المجتمع المدني بما يُسهم في تغطية أقصى قدر ممكن من المناطق ليستفيد بها أعداد أكبر من المواطنين من أهالى المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .

كما أكد النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أنه يجري حاليا تنفيذ وافتتاح عدد من معارض أهلا رمضان، بأحياء ومدن ومراكز محافظة الجيزة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل استغلال بعض التجار والبائعين لزيادة قيمة السلع الغذائية على المستهلكين من الأهالي، والحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه من قبل البعض.



وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن معارض اهلا رمضان توفر احتياجات المواطنين من كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حتى نهاية شهر رمضان الكريم.



وأكد ناصر ان الغرفة التجارية، تستهدف فى خطتها لضبط الأسواق ورفع العبء عن كاهل المواطنين، إقامة شوادر ومنافذ للسلع الغذائية بمختلف أنواعها بالمناطق ذات الكثافات السكانية استجابة لمطالب المواطنين، حيث أكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل فى نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين.

وأشار النائب عادل ناصر إلى أن تلك المعارض ستساهم فى تخفيف العبء على المواطنين وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع، مؤكدا أن انتشار المنافذ والمعارض الرمضانية بالمناطق الشعبية والريفية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للوصول للمواطن فى كافة المناطق

كما أكد ان الخصومات الممنوحة من المنتجين، سيتم توفير السلع مباشرة من المنتج إلى منفذ البيع، وستوفر المحافظات الأراضي وتتحمل تكاليف الكهرباء والأمن والنظافة، وكذا ستتحمل الغرف التجارية تكاليف إنشاء وإدارة منافذ البيع، وستقوم وزارتا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة واتحادا الغرف التجارية والصناعات بإدارة سلاسل الامداد وهو ما سيؤدي لتدفق السلع وخفض الأسعار، ليس فقط في المنافذ ولكن في السوق ككل بسبب خلق حالة من المنافسة مع المنافذ.



جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد والنائب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ زكى عباس وعصام هلال وحسام عاشور ومحمد رشاد البرتقالي ونشوي الشريف وحازم عويان ونادر صديق وعماد الدرجلي، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء زكي ممدوح رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمود زين رئيس مركز مدينة البدرشين، والعميد محمد ابو الحسن رئيس مركز مدينة العياط، وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة .