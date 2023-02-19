علي حدود أوكرانيا.. بايدن يناقش زيادة عدد قوات الجيش الأمريكي في بولندا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيكي، اليوم الأحد، إنه والرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيناقشان احتمال زيادة عدد قوات الجيش الأمريكي في بولندا وجعلها أكثر ديمومة خلال زيارة بايدن المرتقبة إلى وارسو.

قال مورافيكي لشبكة “سي بي إس” الأمريكية: “نحن بصدد مناقشة مع إدارة الرئيس بايدن حول جعل وجود القوات أكثر ديمومة وزيادتها”.

أضاف: “أنا ممتن جدا أيضا لإرسال أنظمة باتريوت جديدة وغيرها من الأسلحة والذخائر الحديثة جدا لأن هذا أيضا إلى حد ما ضامن لتواجد الجنود”.

وسيزور بايدن بولندا خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا.