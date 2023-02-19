تبدأ من 10.5 جنيه.. أسعار الأرز في التموين بعد وقف قرار التسعير

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة خلال الشهر الجاري لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5، أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16، أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4، أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20.
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد معارض "اهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، وأفاد التقرير بوصول عدد المعارض الى 341 معرضاً، بالاضافة الى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي.
أشار التقرير إلى أن الأسعار بالمعارض الزيت عبوة 800 مم بسعر 35 جنيه والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيها ، والأرز من 14.5 الى 16.5 حسب نسبة الكسر، فيما تطرحه الوزارة على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه، والمكرونة 6 جنيه، والدواجن المجمدة 65 جنيه للكيلو، واللحوم السوداني الطازجة 135 جنيه ، والبرازيلي المجمدة 120جنيه، وطبق البيض 86 جنيه.
وأكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التخفيضات بالمعارض تتفاوت بين الـ 25% وصولا إلى الـ 30% مشيراً إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بشركاتها العاملة في تلك المعارض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير أن نشر تلك المعارض بعد التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة مع وزارة التموين قد وفر على المواطنين الكثير وساهم بالوصول بالسلع الى كل نقطة بكل محافظة، مشيرا الى ان المجمعات الاستهلاكية تشارك ايضا بمعارض أهلا رمضان وكذلك السلاسل التجارية بركن مخصص لـ أهلا رمضان، بالإضافة للمنافذ المتنقلة والبعض من منافذ جمعيتي التي اراد اصحابها المشاركة بالمعارض.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير أن عمل تلك المعارض يتم تحت رقابة تموينية كبيرة لمراقبة جودة السلع والتزام العارضي بالأسعار المقررة لذلك.
إلغاء التسعير الجبرية
أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 94 لسنة 2023 بأنه اعتبارا من يوم 15فبراير 2023 يتم إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الارز الابيض لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر.
وذكر قرار مجلس الوزراء أن هذا القرار جاء بناء على ما تم عرضه من وزير التموين والتجارة الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.