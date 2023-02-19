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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تقر قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب من أجل الانضمام إلى الناتو

السويد
السويد

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون لصحيفة بريطانية اليوم "الأحد" إن الحكومة السويدية ستتخذ قرارًا بشأن قانون جديد لمكافحة الإرهاب في 2 مارس كجزء من الوفاء باتفاقات البلاد مع تركيا للانضمام إلى الناتو.

وقال كريسترسون إن 'الخطوة الأخيرة تأتي في 2 مارس' عندما تقرر الحكومة السويدية قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب ، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وقال الوزير أيضا ، كما نقل في التقرير: 'إنه تشريع كبير لدرجة أننا اضطررنا بالفعل إلى تغيير دستورنا اعتبارًا من 1 يناير حتى نتمكن من تقديمه'.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أمس السبت إنه يعمل بنشاط لضمان انضمام السويد وفنلندا إلى الكتلة في قمة الناتو في ليتوانيا المقرر عقدها يومي 11 و 12 يوليو.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو في مايو 2022 ، بعد عدة أشهر من بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. وتم بالفعل التصديق على بروتوكولات الانضمام الخاصة بهم من قبل جميع أعضاء الناتو باستثناء المجر وتركيا.

وتوقفت عملية الانضمام في يناير 2023 بعد أن أحرق راسموس بالودان ، زعيم الحزب السياسي الدنماركي اليميني المتطرف ، سترام كورس ، نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم بإذن من السلطات السويدية.

و أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المظاهرة وقال إن السويد يجب ألا تعتمد على دعم أنقرة لمحاولتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

تركيا الإرهاب روسيا الرئيس التركي مكافحة الارهاب الحزب السياسى حلف الناتو

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