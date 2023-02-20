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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحول إلى ميدان رماية.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد دول المحيط الهادئ

شقيقة زعيم كوريا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية

قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو-جونج، إن استخدام المحيط الهادي كـ "ميدان رماية" يتوقف على تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية

وجاء ذلك بعد أعن الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات، وفي رواية أخري أعلن خفر السواحل الياباني إطلاق بيونج يانج صاروخين بالستيين جديدين.

وكانت قد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى في البحر قبالة الساحل الغربي لليابان يوم السبت بعد تحذير من رد قوي على التدريبات العسكرية المقبلة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت السلطات اليابانية إن الصاروخ سقط في المياه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بعد أكثر من ساعة من إطلاقه ، مما يشير إلى أن السلاح كان أحد أكبر صواريخ بيونج يانج.

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وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الصاروخ يبدو أنه من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات ، في إشارة إلى صاروخ باليستي عابر للقارات. وقال في إفادة صحفية إن اليابان أدانت بشدة إطلاق الصاروخ ووصفه بأنه يمثل تهديدا للمجتمع الدولي.

وقال وزير الدفاع ياسوكازو حمادة إن مدى الصاروخ فيما يبدو يزيد عن 14 ألف كيلومتر وهو ما يكفي للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

كوريا الشمالية الولايات المتحدة كيم يو-جونج بيونج يانج كوريا الجنوبية

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