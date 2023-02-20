حملة بلاها فراخ: سعر كيلو الهياكل وصل لـ 60 جنيها والمقاطعة عامل مؤثر

أكد ياسر التركي، مدشن حملة "بلاها فراخ"، أن تجار الدواجن يضعون أسعار يوميا ووصل سعر كيلو الهياكل لـ60 جنيها، قائلا: "حملتنا بقالها أكثر من شهر وكل فرخة بيطلع منها كيلو هياكل والتاجر هو رئيس جمهورية نفسه ولا توجد رقابة عليه".

وأشار ياسر التركي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، إلى أن المقاطعة حققت نجاحا حتى الان في مراكز بني مزار وسمالوط ومركز مغاغة، مؤكدا أن سعر الفراخ انخفض لـ60 و70 جنيه.

وتابع: "حملة بلاها فراخ تستمد قوتها حتى الان من الفيس بوك وعايزين دعم من الدولة وتحط قوانين لمواجهة الغلاء وعايزين دعم من وسائل الاعلام".