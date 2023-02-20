إزاي تتخلص من إزعاج أصدقائك على فيسبوك بدون حظرهم

تعد أسهل طريقة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة هي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنها الطريقة التي يمكن بها للأشخاص مشاركة لحظات حياتهم سواء الخاصة أو العادية وإبلاغ الأشخاص المهتمين بالتطورات التي تحدث في حياتهم. ويعتبر فيسبوك هو المنصة الأوسع انتشارا بين مستخدمي وسائل التواصل.



وإذا كان لديك حساب على فيسبوك وما زلت تستخدمه بانتظام ، فمن المحتمل أنك قد تعرضت بالفعل لعدد كبير جدًا من جهات الاتصال بالإضافة إلى الصفحات والمجموعات التي تحتفظ بها الشخصيات العامة والأفراد، الأمر الذي يجعلك تحتاج إلى طريقة لإدارة موجز فيسبوك الخاص بك بحيث يكون الأشخاص الذين تهتم بمشاركاتهم في المقدمة بعيدا عن الإزعاج والمعلومات الغير مهمة.

وبحسب موقع SlashGear فإنه يمكن التخلص من إزعاج شخص ما أو حتى مجموعة كبيرة من الأشخاص على فيسبوك دون حظرهم من خلال عدد من الخطوات :

كيفية إيقاف منشورات شخص ما مؤقتًا على فيسبوك

إذا كنت متصلاً بشخص على فيسبوك وتريد رؤية مشاركاته أقل ، فيمكنك اختيار تأجيل ملفه الشخصي ، مما سيمنع إدخالاته من الظهور في موجز الأخبار لمدة 30 يومًا.

انتقل إلى Facebook.com على متصفح الويب أو قم بتشغيل تطبيق فيسبوك .

قم بتسجيل الدخول ثم قم بالتمرير لأسفل موجز الأخبار الخاص بك.

عندما تصادف إدخالاً من جهة اتصال على فيسبوك تريد إيقافه لفترة زمنية قصيرة ، اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى من المنشور.

حدد "تأجيل [اسم حساب فيسبوك ] لمدة 30 يومًا."

حدد "تأجيل [اسم حساب فيسبوك ] لمدة 30 يومًا." تعمل طريقة "الغفوة" فقط على موجز أخبار فيسبوك ويمكن أيضًا تنفيذها على المنشورات التي تشاركها مجموعات أو صفحات فيسبوك .

وإذا كان المنشور يحتوي على محتوى تمت إعادة مشاركته من حساب فيسبوك آخر ، فقد ترى خيارًا إضافيًا لتأجيل هذا الحساب أيضًا ، وسواء كنت تتابع هذا الملف الشخصي أم لا، فبمجرد انتهاء 30 يومًا ، ستظهر المنشورات من الحساب المؤجل في الخلاصة إلا إذا قمت بتأجيل ملف التعريف الخاص به مرة أخرى.

كيفية إيقاف تحديثات فيسبوك تمامًا من شخص ما

إذا كان خيار تأجيل منشورات حساب فيسبوك لا يفيدك بشكل كبير، فإن خيارك الوحيد دون إلغاء الصداقة هو إلغاء متابعة الملف الشخصي.

وفقًا لـ فيسبوك ، تحررك هذه الطريقة من الاضطرار إلى رؤية منشورات الشخص على خلاصتك ولكن بدون حظر هذا الشخص .

ويمكنك اتباع نفس الخطوات لتأجيل حساب ما ، ولكنك تحتاج إلى الضغط على خيار "إلغاء المتابعة [اسم حساب Facebook]" .

انتقل إلى Facebook.com على متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إذا لزم الأمر.

انتقل إلى ملف تعريف فيسبوك الخاص بالشخص أو الصفحة أو المجموعة التي ترغب في إيقافها بشكل دائم.

اضغط على زر الأصدقاء بالقرب من أعلى الصفحة.

بالنسبة لملف تعريف الصفحة ، قد يقول الزر "متابعة" أو "أعجبني" بدلاً من ذلك ، بينما سيعرضه ملف تعريف المجموعة على أنه "تم الانضمام".

حدد خيار إلغاء المتابعة واضغط على تحديث لتأكيد التغيير.



