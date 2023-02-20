عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي تتخلص من إزعاج أصدقائك على فيسبوك بدون حظرهم

إزاي تتخلص من إزعاج
إزاي تتخلص من إزعاج أصدقائك على فيسبوك بدون حظرهم

تعد أسهل طريقة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة هي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنها الطريقة التي يمكن بها للأشخاص مشاركة لحظات حياتهم سواء الخاصة أو العادية وإبلاغ الأشخاص المهتمين بالتطورات التي تحدث في حياتهم. ويعتبر فيسبوك هو المنصة الأوسع انتشارا بين مستخدمي وسائل التواصل.   


وإذا كان لديك حساب على فيسبوك وما زلت تستخدمه بانتظام ، فمن المحتمل أنك قد تعرضت بالفعل لعدد كبير جدًا من جهات الاتصال بالإضافة إلى الصفحات والمجموعات التي تحتفظ بها الشخصيات العامة والأفراد، الأمر الذي يجعلك تحتاج إلى طريقة لإدارة موجز فيسبوك الخاص بك بحيث يكون الأشخاص الذين تهتم بمشاركاتهم في المقدمة بعيدا عن الإزعاج والمعلومات الغير مهمة. 

 

وبحسب موقع SlashGear فإنه يمكن التخلص من إزعاج شخص ما  أو حتى مجموعة كبيرة من الأشخاص على فيسبوك دون حظرهم من خلال عدد من الخطوات :    

 

كيفية إيقاف منشورات شخص ما مؤقتًا على فيسبوك 

 

إذا كنت متصلاً بشخص على فيسبوك وتريد رؤية مشاركاته أقل ، فيمكنك اختيار تأجيل ملفه الشخصي ، مما سيمنع إدخالاته من الظهور في موجز الأخبار لمدة 30 يومًا. 

 

  • انتقل إلى Facebook.com على متصفح الويب أو قم بتشغيل تطبيق فيسبوك .
  • قم بتسجيل الدخول ثم قم بالتمرير لأسفل موجز الأخبار الخاص بك.
  • عندما تصادف إدخالاً من جهة اتصال على فيسبوك تريد إيقافه لفترة زمنية قصيرة ، اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى من المنشور.
    حدد "تأجيل [اسم حساب فيسبوك ] لمدة 30 يومًا."
  • تعمل طريقة "الغفوة" فقط على موجز أخبار فيسبوك ويمكن أيضًا تنفيذها على المنشورات التي تشاركها مجموعات أو صفحات فيسبوك .
  • وإذا كان المنشور يحتوي على محتوى تمت إعادة مشاركته من حساب فيسبوك آخر ، فقد ترى خيارًا إضافيًا لتأجيل هذا الحساب أيضًا ، وسواء كنت تتابع هذا الملف الشخصي أم لا، فبمجرد انتهاء 30 يومًا ، ستظهر المنشورات من الحساب المؤجل في الخلاصة إلا إذا قمت بتأجيل ملف التعريف الخاص به مرة أخرى.

 

كيفية إيقاف تحديثات فيسبوك تمامًا من شخص ما 

 

إذا كان خيار تأجيل منشورات حساب فيسبوك لا يفيدك بشكل كبير، فإن خيارك الوحيد دون إلغاء الصداقة هو إلغاء متابعة الملف الشخصي. 

وفقًا لـ فيسبوك ، تحررك هذه الطريقة من الاضطرار إلى رؤية منشورات الشخص على خلاصتك ولكن بدون حظر هذا الشخص . 

ويمكنك اتباع نفس الخطوات لتأجيل حساب ما ، ولكنك تحتاج إلى الضغط على خيار "إلغاء المتابعة [اسم حساب Facebook]" . 

 

  • انتقل إلى Facebook.com على متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إذا لزم الأمر.
  • انتقل إلى ملف تعريف فيسبوك الخاص بالشخص أو الصفحة أو المجموعة التي ترغب في إيقافها  بشكل دائم.
  • اضغط على زر الأصدقاء بالقرب من أعلى الصفحة.
  • بالنسبة لملف تعريف الصفحة ، قد يقول الزر "متابعة" أو "أعجبني" بدلاً من ذلك ، بينما سيعرضه ملف تعريف المجموعة على أنه "تم الانضمام".
  • حدد خيار إلغاء المتابعة واضغط على تحديث لتأكيد التغيير.


 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

صور تكشف السر.. نهاية صادمة للحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة منتصف العمر

زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

الحديد يتراجع أخيرا بعد تخطيه 30 ألف جنيه|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب.. 8 كلمات تريه مقعده بالفردوس

جثمان كريستيان أتسو يغادر إلى غانا بعد العثور عليه تحت الأنقاض

بعد إطلاق صاروخين من كوريا الشمالية.. الأمم المتحدة تدين وعقوبات من سيول|تفاصيل

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

فرمان من كولر بالتعاقد مع هذا اللاعب بشكل عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة في الحرم المكي .. الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها| صور

إذابة دهون البطن بـ 3 مشروبات سريعة المفعول ومجربة

برضع ميه ساقعة..سيدة إمبابة:ابني لا يتنفس كغيره وابنتي مشلولة..فيديو

من زلزال مصر الى تركيا وسوريا.. حكاية الفائز بالدوري عام 1992 ؟

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ