سامح حسين: أمي ماتت بالسرطان ومكنش معايا فلوس أعالجها

حل الفنان سامح حسين، ضيفا على برنامج “واحد من الناس”، وتحدث عن العديد من التفاصيل الخاصة به كان أبرزها وفاة والدته وشقيقه الصغير غرقاً، والذي يبلغ من العمر ١٩ عاما .

وكشف سامح حسين، تفاصيل وفاة والدته قائلاً: “أمي جالها كانسر وتوفت وهي عندها ٤٩ سنة، كنت رافض الحياة بعدها وبتمنى الموت”.

وتابع قائلاً:" فضلت في المستشفى ٦ شهور ومكنش معايا فلوس حتى أجيبها كيس الدم، وفي أيامها الاخيرة عرفت من الدكتور انه فاضلها اسبوعين وتموت".

وتحدث سامح حسين، عن كواليس انضمامه لمسلسل “راجل وست ستات”.

وقال سامح حسين: “الأستاذ أشرف عبد الباقي قالي تعالى نعمل ست كوم و ذهبت اليه وأنا غير مقتنع بالموضوع لانها كانت موضة جديدة بس أنا بحب أشرف عبد الباقي جدا وقولت أنا لازم أقف جمبه حتى لو مش مقتنع .. والحمد لله الدور نجح جدا فى الوطن العربى كله لدرجة انهم عملوا مسلسل كارتون على شخصية رمزي وقلدوا صوتي ومكنتش أنا”.