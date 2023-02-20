بسعر رخيص.. أفضل جهاز تابلت من سامسونج في السوق يمكنك شراؤه

يبحث الكثير من المستخدمين عن جهاز تابلت بقدرات مميزة مع سعر مناسب، ونظرا للارتفاع الكبير الذي تشهد الأجهزة الإلكترونية في الفترة الحالية فإنه يكون من الصعب العثور على جهاز تابلت يجمع بين عنصري السعر والمواصفات.

وطرحت شركة سامسونج جهاز تابلت Galaxy Tab A7 Lite في عام 2021 بمواصفات متميزة في الأداء والبطارية والشاشة، حيث يعد الجهاز ضمن فئة الأجهزة المخصصة للفئة المتوسطة والشباب، كما يعد أفضل خيار للأطفال والطلاب.

وجاء جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite بشاشة قياس 8.7 بوصة مع تقنية TFT ، مع تصميم معدني نحيف، بدقة تبلغ 1340 × 800 بكسل، ووزن خفيف يبلغ 366 جرام ، وألوان الأسود والفضي والوردي والأخضر.

ويقدم جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite كاميرا سيلفى بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا خلفية دقة 8 ميجا بيكسل ولكن بدون فلاش من نوع LED ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومكبرات صوت استريو مزدوجة، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .

ويعمل جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite بمعالج من نوع Helio P22T من شركة MediaTek مع 8 أنوية Cortex-A53 ووحدة معالجة رسوميات PowerVR GE8320، وذاكرة وصول عشوائي 3 و 4 جيجا بايت رام ، ونظام التشغيل Android 11 ، حيث يدعم شبكة الجيل الرابع 4G فقط ، وتقنية GPS .

ويحتوي جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite على بطارية 5100 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط مع منفذ USB-C ، مع 3 نماذج مختلفة من الواى الفاى Wi-Fi وتقنية LTE ، ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 ميليمتر، كما يدعم الجهاز مكبرات الصوت مزدوجة قوية Dolby Atmos .

ويتوفر جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 4 آلاف و 930 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الجهاز ، وكذلك يختلف السعر من متجر لآخر .