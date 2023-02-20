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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تنصح بتناول الأسماك والشيكولاتة لمنع الإصابة بإكتئاب الشتاء

الأسماك
الأسماك

نشرت وزارة الصحة والسكان ، إرشادات ونصائح للمساعدة في التغلب على الاكتئاب في فصل الشتاء ، والتي جاء من أبرزها الابتعاد عن مجموعة من الأطمعة  . 

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 وقالت وزارة الصحة والسكان ،  انه يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة ، والوجبات السريعة ، وكذلك تجنب تناول المعجنات ، والسكر والمواد المحفوظة والملونة . 

 اللحوم المصنعة

 وشدد وزارة الصحة والسكان ، في منشورها التوعوي ، علي ضرورة تجنب تجنب تناول المعجنات والدقيق الأبيض .

المعجنات 

الصحة السمك والشيكولاتة  لمنع  الإصابة بـ اكتئاب الشتاء 

ونصحت وزارة الصحة والسكان ، بضرورة تناول السمك ،لما يحتويه من فوائد غذائية عالية ، كما نصحت بتناول الشيكولاتة ولكن بكميات صغيرة . 

الأسماك
الصحة الإكتئاب فصل الشتاء اللحوم المصنعه الوجبات السريعة

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