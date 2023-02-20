الصحة تنصح بتناول الأسماك والشيكولاتة لمنع الإصابة بإكتئاب الشتاء

نشرت وزارة الصحة والسكان ، إرشادات ونصائح للمساعدة في التغلب على الاكتئاب في فصل الشتاء ، والتي جاء من أبرزها الابتعاد عن مجموعة من الأطمعة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، انه يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة ، والوجبات السريعة ، وكذلك تجنب تناول المعجنات ، والسكر والمواد المحفوظة والملونة .
وشدد وزارة الصحة والسكان ، في منشورها التوعوي ، علي ضرورة تجنب تجنب تناول المعجنات والدقيق الأبيض .
الصحة السمك والشيكولاتة لمنع الإصابة بـ اكتئاب الشتاء
ونصحت وزارة الصحة والسكان ، بضرورة تناول السمك ،لما يحتويه من فوائد غذائية عالية ، كما نصحت بتناول الشيكولاتة ولكن بكميات صغيرة .