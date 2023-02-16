ماربورج يهاجم البشر.. تحرك عاجل من وزارة الصحة لمحاصرة الفيروس الفتاك

حالة من القلق الشديد اجتاحت العالم في الأيام القليلة الماضية منذ الإعلان عن انتشار فيروس ماربورج الذي تم وصفه بالمرض الفتاك.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، دليلًا إرشاديا عن فيروس ماربورج، متضمنًا التعريف بالمرض والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، وإجراءات التعامل مع الحالات حال اكتشافها.

ماربورج

الدولة المصرية والاستعداد المبكر

يأتي ذلك بحسب منشور وزعته وزارة الصحة والسكان، على مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية على موقعها حدوث 9 حالات وفاة و16 حالة اشتباه بفيروس ماربورج.

ووفق المنشور، فإن الدليل الإرشادي الذي أعده قطاع الطب الوقائي، يأتي بناء على خطة وزارة الصحة للاستعداد المبكر لأي أحداث صحية غير عادية، ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض في دول العالم، من خلال ما ينشر على موقع منظمة الصحة العالمية، والمواقع الصحية الأخرى.

وحددت وزارة الصحة طرق انتقال عدوى الإصابة بفيروس ماربورج؛

ينتقل عبر ملامسة دم المريض أو وسائل جسمه الأخرى مثل البراز والقيء والبول واللعاب والإفرازات التنفسية، التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية.

يمكن أن يسري فيروس ماربورغ عبر المني للشخص المصاب، حيث تم اكتشافه في مني مصابين به بعد شفائهم السريري من المرض بفترة بلغت 7 أسابيع.

وأوضحت الوزارة أن فترة حضانة الفيروس تتراوح ما بين 2 أيام إلى 21 يوما، و أن جميع الفئات العمرية قابلة للعدوى، ولكن الملاحظ أن معظم حالات الإصابة في البالغين وإصابات الأطفال نادرة جدا.

واستعرض الطب الوقائي، الأعراض والعلامات المرضية للفيروس؛

تبدأ بشكل مفاجئ مع ارتفاع في درجة الحرارة.

صداع شديد.

آلام في العضلات.

يمكن أن يبدأ الإسهال المائي الحاد وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء في اليوم الثالث.

يمكن أن يستمر القئ والإسهال لمدة أسبوع.

ظهور طفح جلدي غير مثير للحكة في معظم الحالات المرضية بفيروس ماربورج بين 2 و7 أيام بعد ظهور الأعراض.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية عقدت منذ يومين اجتماعاً في سويسرا- جنيف لمناقشة احتمالات تفشي فيروس ماربورج ، وذلك عقب إعلان غينيا الاستوائية رصد تفشي فيروس ماربورج، ووفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص في إقليم كي نتيم.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الفيروس بـ"المرض الفتاك"، لأنه يقتل نحو 90% من المصابين به، وحذرت من أن "العالم قد يفاجأ بمرض غير قابل للعلاج".

وهناك 28 لقاحا مرشحا لأن يكون فعالا ضد "ماربورج"، سيتم التركيز على 5 منها لمعرفة فعاليتها، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ماربورج

ما هو مرض فيروس ماربورج؟

كما اكتشف مسؤولو الصحة حالتين يشتبه في إصابتهما بمرض ماربورج في الكاميرون يوم الاثنين، وفقًا لرويترز، ولكن لم يتم تأكيد هذه من قبل منظمة الصحة العالمية.

ونستعرض لكم مجموعة من المعلومات حول فيروس ماربورج، والتي جاءت كالتالي:

فيروس ماربورج من عائلة فيروس إيبولا الفتاك.

يظهر أولا في الخفافيش على غرار فيروس إيبولا.

ينتشر بين المواطنين عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين أو الأسطح.

حدثت أولى حالات تفشي مرض فيروس ماربورج في عام 1967 في فرانكفورت في ألمانيا ؛ وفي بلغراد ، صربيا.

هناك تشابه تام، من الناحية السريرية، بين حمى "ماربورج" وحمى "الإيبولا" النزفية على الرغم من اختلاف الفيروسين المسببين لهما، وفي حال عدم علاج المريض، قد يصبح فيروس ماربورغ قاتلاً لنسبة تصل إلى 88 % من المصابين.

ولا يوجد لقاح أو علاج محدّد لمكافحة هذا المرض.

تفاوتت معدلات وفيات حالات الإصابة بفيروس ماربورغ من 24٪ إلى 88٪ ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أنه كان آخر تفشي للفيروس في في أكتوبر 2017، وبالتحديد في شرق أوغندا- مقاطعة كوين، حيث توفيت ثلاث حالات من عائلة واحدة، وكانت وفاتهم في نوفمبر 2017 أي بعد شهر من الاصابة.

ولم تتم الموافقة على لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات لعلاج مرض فيروس ماربورج.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي يجري تطويرها أو مضادات الفيروسات التي تم استخدامها في التجارب السريرية لمرض فيروس الإيبولا يمكن أيضًا اختبارها لمرض فيروس ماربورج.

وقالت إيريكا أولمان سافير، أستاذة في معهد لا جولا لعلم المناعة، إن جميع حالات تفشي فيروسات ماربورج وإيبولا تثير القلق، و إن التهديد الأكبر يحدث عندما تكون حالات تفشي المرض في مناطق ذات كثافة سكانية عالية ، وحركة كبيرة للناس وتفاعل أكبر مع العالم الطبيعي، مشيرة إلى أن تفشي فيروس إيبولا في 2014-2016 كان كبير.

وقال جون إدموندز، عالم الأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في اجتماع منظمة الصحة العالمية، إن الاستثناءات كانت ما بين 1998-2000 في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ارتبطت بـ 154 حالة و 128 حالة وفاة ، ووباء 2004-2005 في أنغولا تسبب في 227 حالة وفاة من بين 252 حالة تم الإبلاغ عنها.