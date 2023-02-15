منتشر في غينيا الاستوائية .. 7 أعراض للإصابة بـ فيروس ماربورغ الفتاك

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تفاصيل فيروس ماربورغ الفتاك المتفشي في غينيا الاستوائية وأعراض الإصابة.



وأوضح الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروس ليس سريع الانتشار ولكنه فتاك وقاتل بنسبة كبيرة، مضيفا أن الفيروس ينتمي إلى مجموعة الإيبولا الشهير الذي كان ينتشر بدرجة وبائية في أفريقيا، فضلا عن أنه ينتمي إلى فيروسات الحمى النفسية.



ولفت إلى أن الخفافيش الناقل الرئيسي لفيروس ماربورغ ثم ينتقل بين البشر عن طريق الإفرازات سواء دم أو إفرازات تنفسية أو أسطح ملوثة بإفرازات شخص مصاب.



وأشار إلى أن من أعراض الإصابة بالفيروس، حمى شديدة وارتفاع حرارة شديد جدا، وآلام في العظام يعقبه قيئ شديد وإسهال شديد ثم نزيف حاد في أي عضو من أعضاء الجسم وتبول الدم، وقد يؤدي بالمصاب لهياج عصبي شديد جدا وحدوث تسمم ووفاة.



وأكد أن فيروس ماربورغ ليس له تطعيم أو علاج حتى الآن، مطمئنا المواطنين بأن الفيروس ليس منتشرا في مصر على الإطلاق.

