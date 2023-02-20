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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 20-2-2023

أرشيفية
أرشيفية

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الإثنين الموافق 20 فبراير 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

 

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 20-2-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 20-2-2023

80 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 20-2-2023

العملات الأجنبية في البنك الأهلي

 

الدولار الأمريكي شراء 30.42 جنيه، والبيع 30.52 جنيه.
اليورو شراء 32.4703 جنيه، والبيع 32.635 جنيه.
الجنيه الاسترليني شراء 36.5496 جنيه، والبيع 36.7705 جنيه.
ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.5434 جنيه، والبيع 22.6611 جنيه. ‏
الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.3601 جنيه، والبيع 4.3827 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم


الكرون النرويجي شراء 2.9517 جنيه، والبيع 2.9742 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.901 جنيه، والبيع 2.9217 جنيه.
الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 32.8332 جنيه، والبيع 33.0232 جنيه.
ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.6104 جنيه، والبيع 22.7829 جنيه.
ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.8772 جنيه، والبيع 21.0771 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية


وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 20 فبراير 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 20-2-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:


سجل الدينار الكويتي للشراء 96.0076 جنيه و 99.6409 جنيه للبيع.
وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.0988 جنيه و 8.1413 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم
 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.2886 جنيه و 8.3095 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 78.6047 جنيه و 80.9678 جنيه للبيع.
و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 77.2081 جنيه و 79.2727 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
 


سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8 جنيه  و8.3434  جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 42.3088 جنيه و42.998 جنيه للبيع.
 

الدولار الأمريكى اليورو العملات العربية الدينار الكويتي البنك الأهلى المصرى سعر صرف العملات

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