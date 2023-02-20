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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية السعودية تشارك في معرض الدفاع الدولي إيديكس 2023

صدى البلد

تشارك وزارة الداخلية السعودية في معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2023"، خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في القاعة رقم (10) ضمن الجناح السعودي بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.

 وحسب وكالة الأنباء السعودية ، تأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة السعودية بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

 

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