بمشاركة دولية واسعة .. افتتاح معرض وملتقى التعليم الفني | صور

يفتتح الآن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023»، المقرر انطلاقه يومي 20 و21 فبراير، تحت شعار "ارسم مستقبلك".

ويشهد الملتقى مشاركة دولية واسعة حيث تضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو ومارجريت سانشو، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مشروع الدعم الفني الشامل مع مصر TCTI، -الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد، و توبياس كراوس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وينعقد الملتقى برئاسة ورعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وبحضور كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، كما يشارك في رعاية الملتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وتتضمن فعاليات الملتقى، 6 جلسات الجلسات تناقش مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي، وما يقدمه هذا المسار التعليمي حاليا في العديد من الاتجاهات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في دعم المنظومة بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب، ودفع عجلة التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء مجالس المهارات القطاعية.

ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل مشروع مجالس المهارات القطاعية وتكوينها وهياكلها ودورها في تحديد احتياجات المهارات المستقبلية ومعاييرها ونماذج عالمية ناجحة لتلك المجالس ، كما يناقش الدكتور محمد أيمن عاشور مع نخبة من خبراء التعليم الفني والتكنولوجي متطلبات تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، واستعراض تجارب الدول حول ذلك، ومناقشة آليات تحقيق ذلك.

وتبرز الجلسة الأولى من الملتقى، إنشاء مجالس المهارات القطاعية كجزء من نهج شامل لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وكواحد من أهم التطورات لسد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة الماهرة، وهو ما سيضمن إنشاء مجالس المهارات القطاعية ومظلتهم الشاملة أن يقود القطاع الخاص في وضع معايير للمهارات المطلوبة في قطاعهم، وكذلك تحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل حتى تتمكن مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من بناء برامجها وفقًا لهذه الاحتياجات.

وتركز هذه الجلسة على آخر التطورات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتأسيس مراكز الخدمات الاجتماعية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في نمو ونجاح التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وكذلك استكشاف الدروس العالمية المستفادة لضمان نجاحها داخل مصر.

حجازي هالة السعيد يفتتحان الملتقى الدولي للتعليم الفني

حجازي هالة السعيد يفتتحان الملتقى الدولي للتعليم الفني

حجازي هالة السعيد يفتتحان الملتقى الدولي للتعليم الفني

حجازي هالة السعيد يفتتحان الملتقى الدولي للتعليم الفني

حجازي هالة السعيد يفتتحان الملتقى الدولي للتعليم الفني

حجازي هالة السعيد يفتتحان الملتقى الدولي للتعليم الفني