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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

الزمالك
الزمالك

يقترب محمود حمدي الونش نجم الزمالك من العودة للمشاركه مع الفريق عقب غيابه بسبب الإصابة.

وأكد مصدر بالزمالك أن الونش أصبح جاهز طبيا لكن الجهاز الفني لن يستعجل في الدفع به في المباريات ومنحه الوقت الكافي لتجهيزه فنيا.

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كما  وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة فيريرا، برنامجا تأهيليا وبدنيا لثلاثي أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة لاعبي القلعة البيضاء استعدادا للمشاركة في المباريات بعد اقتراب حل أزمة قيدهم بقائمة الفريق.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تدريباته اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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