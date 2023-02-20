رضا حجازي: لا بد من تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لإيجاد وظائف المستقبل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، أن هناك علاقة وطيدة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني.



وأضاف حجازي أن هناك أهمية كبيرة للشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث من أجل تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل.

وتابع: "أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة من كافة الوزارات والشراكة فيما بينهم لإنجاح المشروع، وذلك ينعكس على تطوير التعليم، والتعليم الفني وتغيير رؤية المجتمع له باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل وفتح المجال أمام الطلاب بأسواق العمل المحلية والدولية".



وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعالية إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية، ووزراء (القوى العاملة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).