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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف".. اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعالية إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد غاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسادة وزراء (القوى العاملة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وذلك غدا الاثنين 20 فبراير .

بينما كان المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور مصطفى رفعت  أمين المجلس الأعلى للجامعات، عقد اجتماعه الدوري بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

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وناقش المجلس عددًا من الملفات المُتعلقة بدور مُساهمة الجامعات المصرية فى البحث العلمي، ومنها: مناقشة وضع قواعد مُنظمة لمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والمراكز والوحدات المثيلة بالجامعات المصرية.

كما ناقش المجلس اعتماد لائحة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية في مجالات ( المياه، التربة، الهواء)، وكذلك ناقش أنشطة وإنجازات الجامعات فى قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وأحيط المجلس علمًا بقيام جامعة بنها بعقد "المؤتمر السنوى الثاني للدراسات العليا للعلوم التطبيقية" بمقر جامعة بنها، وذلك خلال الفترة من 10-11 مايو 2023.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات

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