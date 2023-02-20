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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم احتفالية ختام مشروع الطفل توت

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة استثمرت بقوة في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار على مدى السنوات القليلة الماضية؛ لإرساء أساس متين للتعزيز المستمر للعلم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار الوزير، إلى أهمية نشر الاختراعات العلمية والابتكارات والحلول التكنولوجية على نطاق يصل إلى الجمهور المُستهدف، وإقامة شراكات مع صُناع السياسات ورجال الأعمال والممولين والدبلوماسيين والمجتمع المدني؛ لتحقيق أقصى استفادة مُمكنة، فضلًا عن تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاعات البحثية المُختلفة ورجال الأعمال والمُستثمرين؛ لتعزيز التنسيق والتكامل بينهم.

وفي هذا الإطار، نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، احتفالية ختام مشروع "الطفل توت"، والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، خلال الفترة من  13_ 14 فبراير الجاري.

وأشارت د. شيرين عبد القادر، إلى أن مشروع "الطفل توت" هو أحد المشروعات التي نفذها معهد بحوث الإلكترونيات والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لافتة إلى أن المشروع جاء مواكبًا لاحتفالية مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك الفرعوني الشهير - توت عنخ آمون - ويرجع ذلك إلى اكتشافها مكتملة، فضلًا عن ما قدمته مقتنيات المقبرة من معرفة وعلم حول تطور الحضارة الفرعونية في مجالات العلوم والفنون.

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وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المشروع يعد مثالًا حيًا يعكس استراتيجية المعهد في التعاون مع الجهات المانحة؛ للاستفادة من الابتكارات والخبرات التي يمتلكها المعهد والمتحالفين معه من الجامعات والمعاهد البحثية والمؤسسات المختلفة، من حيث الكفاءات البشرية والأجهزة العلمية والتطبيقية والتي تمثل أحدث التكنولوجيات العالمية.

ومن جانبه، أوضح د. هشام فاروق رئيس فريق عمل مشروع "الطفل توت" ، أن المشروع تضمن إنتاج مجموعة أدوات تفاعلية دمجت بين النماذج التعليمية والتكنولوجيا والألعاب الترفيهية؛ لتطبيق التعلم عن طريق الفعل، كما تضمن المشروع إنتاج مجموعة من الأبحاث الأكاديمية في مجال تعلم التراث وتطبيق التكنولوجيا في مجال التراث، مشيرًا إلى مشاركة مشروع "الطفل توت" في عدد من المؤتمرات الدولية.

ولفت د. هشام فاروق، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشارك بها معهد بحوث الإلكترونيات بمخرجات في مجال السياحة والتراث، حيث شارك بمشروع السياحة الافتراضية "فيرتور"، وفاز بالميدالية الذهبية وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في دورته الخامسة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "الطفل توت" نتاج عمل فريق متميز برئاسة د. هشام فاروق، وعضوية كل من د. أحمد نجيب، والمهندسة/ وداد سلام من معهد بحوث الإلكترونيات، د. كمال الدهشان، والمهندس إسلام مفرح من جامعة الأزهر، د. أسامة عبد المجيد، د. فاطمة مصطفى من مركز الطفل للحضارة والإبداع، د. محمد صالح أستاذ علم المصريات والمدير الأسبق للمتحف المصري، د. محمد إسماعيل الأستاذ بكلية الآثار جامعة عين شمس.

جدير بالذكر، أن معهد بحوث الإلكترونيات يمتلك خبرة طويلة في تنفيذ المشروعات البحثية والتطبيقية بتخصص واحترافية، والتي تركز على ربط البحث العلمي مع متطلبات السوق المحلية والعالمية، حيث يشمل المعهد عددًا من الأقسام المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنظمة الطاقة العالية، والنظم المتخصصة في أنظمة الهوائيات وأنظمة الطاقة الشمسية، وغيرها. 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي البحث العلمي دعم التكنولوجيا والابتكار معهد بحوث الإلكترونيات

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