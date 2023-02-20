اتفاقية تعاون بين التعليم العالى ومنظمة العمل الدولية في مجال التوظيف.. صور

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم ، أن هناك علاقة وطيدة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف حجازي، أن هناك أهمية كبيرة للشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث من أجل تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل.

وتابع: " أن يتم تكثيف الجهود المبذولة من كافة الوزارات والشراكة فيما بينهم لإنجاح المشروع، وذلك ينعكس على تطوير التعليم، والتعليم الفني وتغيير رؤية المجتمع له باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل وفتح المجال أمام الطلاب بأسواق العمل المحلية والدولية".

وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعالية إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد غاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية، ووزراء (القوى العاملة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وذلك غدا الاثنين 20 فبراير .