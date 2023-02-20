مياه صرف وضرب وسلة مهملات.. الخطايا السبع للهلال السوداني في حق الأهلي

لم يتوقع أكثر المتشائمين أن تسير الأحداث بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني لمثل ما آلت إليه الأمور، بتفوق الفريق السوداني صاحب الألقاب الصفرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام عملاق القارة ونادي القرن النادي الأهلي المصري.

فريق الهلال السوداني الذي ظهر متحفزًا ومدفوعًا نحو المباراة بـ خشونة غير مبررة، تمكن من إحراز هدف مستغلًا سوء المستوى الجماعي والإرهاق البدني للأهلي في مباراة لم يحضر فيها أحد من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

وبسبب خطأ الحارس محمد الشناوي في إخفاقه لإبعاد كرة سهلة، سكنت شباك الأهلي ووضعت الهلاليين في المقدمة، في وضعية لم يكن يحلم بها أكثر مناصري الهلال - الضعيف - تفاؤلًا، أمام كبير القارة النادي الأهلي.

منشور رسمي مسيء للأهلي

ولأن المكسب والخسارة واردة في كل الأحوال، لكن الإساءة الاستثناء المرفوض في كرة القدم - وفقًا لتعليقات جماهير الأهلي - التي رفضت منشور الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني الذي أساء للرياضة ولكرة القدم ومنافساتها الشريفة.

الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني كتبت عقب المباراة نتيجة اللقاء وأتبعته بتعليق يرمي إلى أن النادي الأهلي وتاريخه في سلة المهملات.

وكتبت الصفحة بالنص: “هنا أم درمان.. هنا المقبرة.. أنت وتاريخك (إشارة إلى سلة مهملات)”.

وفي فيديو على الصفحة الرسمية لنادي الهلال، نشرت الصفحة عنوانًا مسيئًا آخر كتبت فيه: “الهلال الرجال ضربوا العيال”.

كيف استقبلت الجماهير إساءة الهلال السوداني؟

جمهور الأهلي الذي علق على المنشور اتفق أن إناء الهلال نضح بما فيه، وأن الفريق السوداني الصغير أفريقيًا لم يصدق حاله عندما وجد نفسه فائزًا على الأهلي.

وكتب أحدهم معلقًا على المنشور: “أقوال وأفعال صغار تليق بتاريخ ناديكم ”، وعلق آخر: “دا الطبيعى.. أقصى طموحك إنك تفوز على زعيم القارة الأوحد.. مبروووك الفوز ومبروك إنك مش الحصالة زى كل سنة القطن هايخطفها منك”.

وعلق آخر قائلًا: “التاريخ اللي بتتكلم عليه لو عشت 100 سنة مش هتعرف تعمل نصه”.

أحداث مؤسفة بعد المباراة

ولم تتوقف إساءات الهلال للأهلي عند المنشورات الرسمية فقط، لكن حدثت اشتباكات بعد المباراة بسبب تعدي أحد أعضاء الجهاز الفني للهلال، وبالتحديد طبيب الفريق، على مدافع الأهلي محمد عبد المنعم.

وتدخل لاعبو الأهلي بعد المباراة لرد الإساءة لعضو الجهاز الفني قبل أن يهرب إلى غرف خلع الملابس.

شكوى الأهلي و5 مخالفات أخرى

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال.. جاء في شكوى الأهلي:

* أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره.

* رغم قرار CAF بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرًا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة.. كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة.

* عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبدالمنعم بإحدى الأدوات الطبية. وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيًا؛ إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء.

* قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي وآخر منهم اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية.

* لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا، وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار CAF بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبينا أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس.

* ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل. وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم1-2-2020، عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة، ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت، حرصًا على العلاقات الطيبة بين الأندية، والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب.

* الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود .. ننتظر تدخلكم العاجل، وتطبيق اللوائح والقوانين حرصًا على نجاح مسابقات CAF.