ارتفاع غير مسبوق في صادرات النفط السعودية

كشفت مبادرة معلومات الطاقة المشتركة “جودي” اليوم الإثنين، عن ارتفاع صادرات النفط في المملكة العربية السعودية بواقع 157 ألف برميل يوميا، إلى 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وقالت "جودي" في بيان لها، نقلته قناة "العربية" إن "إنتاج النفط الخام في السعودية انخفض 33 ألف برميل يوميا إلى 10.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر"، مشيرةً إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 1.3 مليون برميل يوميًا في ديسمبر ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.

مرونة أوبك +

من جانب آخر، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها تحالف أوبك+ العام الماضي تظهر استعداده للتحلي بالمرونة، مشيرًا إلى أن أوبك + سيلتزم بأهداف الإنتاج الحالية لبقية العام وأن السياسات السابقة تم تحديدها من خلال الدراسات الفنية للسوق، وإذا لزم الأمر، يمكن للمجموعة التكيف (مع المتغيرات).

وأضاف الوزير في مؤتمر بالرياض: "نتحلى بالمرونة الكافية لتعديل قرارات أوبك إذا لزم الأمر"، لافتًا إلى قرار العام الماضي بخفض الإنتاج، وأن سقف تدخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك سيكون مرتفعًا.

وردًا على المتغيرات في الطلب العالمي، قال في وقت سابق من هذا الشهر: "سأصدق ذلك عندما أراه، وبناءً عليه أتخذ الإجراء المناسب".

وفي أكتوبر الماضي، اتخذت أوبك وشركاؤها خطوة تحدد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم. وأشار مسؤولون رئيسيون منذ ذلك الحين إلى أنهم يعتزمون التمسك بهذه الخطة، حتى بعدما أعلنت روسيا خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا رداً على العقوبات.

أسعار النفط كانت متباينة خلال هذا العام، إذ يدرس التجار تأثر السوق بإعادة فتح الصين، وقيود المعروض من قبل موسكو والمخاوف المستمرة من أن السياسة النقدية الأمريكية المتشددة قد تؤدي إلى الركود.

