هل يكره "مو"؟ ساديو ماني يتجاهل محمد صلاح لحساب لاعب بديل

تجاهل السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، زميله السابق محمد صلاح، عند سؤاله عن أفضل مُنهي للهجمات للعب معه في فريق أحلامه.

وزامل ساديو ماني، محمد صلاح، في ليفربول، لمدة 5 مواسم، قبل أن يرحل المهاجم السنغالي إلى بايرن ميونخ الألماني، مقابل مادي بلغ الـ 40 مليون يورو شاملة الإضافات.

وطُلب من ماني، من خلال إحدى الحسابات على موقع “ تيك توك”، اختيار فريق أحلامه من اللاعبين الذين لعب معهم، من خلال الصفات التي ستُطلب منه.

وعند سؤاله عن أفضل لاعب من حيث إنهاء الهجمات، اختار ساديو ماني، البلجيكي ديفوك أوريجي لاعب فريق ليفربول السابق، الذي كان بديلًا لـ روبرتو فيرمينو.

وذكرت صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، بأن ساديو ماني، تجاهل محمد صلاح، رغم كون اللاعب المصري أكثر من سجل أهدافًا في فريق ليفربول، في الفترة التي تواجد فيها اللاعبين بالنادي الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق، وجود توتر في العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني، عندما كانا يتزاملان في ليفربول.