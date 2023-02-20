بيان عاجل من سلطنة عمان بشأن غرة شهر شعبان

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شعبان لعام ١٤٤٤هـ؛ بعد غروب شمس هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رجب ١٤٤٤هـ، الموافق له ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣.

وقالت الوزارة إنه بناء على ذلك، سيكون يوم غدٍ الثلاثاء المتمم لشهر رجب لعام ١٤٤٤هـ الموافق له ٢١ من فبراير ٢٠٢٣في سلطنة عمان ويكون بعد غدٍ الأربعاء غرة شهر شعبان لعام ١٤٤٤هـ، الموافق له ٢٢ من فبراير ٢٠٢٣.

ويحظى شهر رمضان بمكانة خاصة بين المسلمين الذين ينتظرونه كل عام، فهو شهر الصيام ونزول القرآن، وشهر تفتح فيه أبواب الجنات وتجاب فيه الدعوات، وشهر الصدقات والإحسان، وشهر العتق والرحمة والغفران.

وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله على جميع المسلمين، ووفقا لتعاليم الدين الإسلامي فمن أدرك الشهر وكان سليما غير مريض أو مقيما غير مسافر أصبح الصوم عليه واجبًا شرعيًا.

والصوم في الشريعة الإسلامية هو "الإمساك والامتناع بنية عن جميع المُفطرات وعن مفسدات الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس"، بمعنى الإمساك عن تناول أي شيء من أذان الفجر إلى المغرب.