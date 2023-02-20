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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بعد الزلزال الجديد

زلزال تركيا
زلزال تركيا

حذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، المواطنين من الاقتراب من المباني الآيلة للسقوط بعد وقوع زلزال عنيف جديد في البلاد.

كما دعت الإدارة المواطنين بالابتعاد عن المباني الآيلة للسقوط.

ومنذ قليل، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل زلزال جديد في منطقة سامنداج في هطاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

ومنذ قليل، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

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كما ذكرت وسائل إعلام دولية، أن الهزة الأرضية في أنطاكية التركية شعر بها سكان مناطق في سوريا، وسكان القاهرة الكبرى وفلسطين. 

 وذكرت  إن الزلزال بلغت قوته  6.3 يضرب منطقة الحدود التركية السورية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن هزة أرضية قوية شعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

تطاي تركيا إدارة الكوارث والطوارئ التركية سامنداج زلزال تركيا

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