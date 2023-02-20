زلزال يعيد السكان إلى الشوارع.. تحذيرات عاجلة من الحكومة التركية

صرح نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحكومة التركية تواصل تحرياتها عقب الزلزال الجديد في هاطاي.

ودعا فؤاد أقطاي المواطنين للابتعاد عن المباني المتضررة حفاظا على سلامتهم.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان عاجل له منذ قليل، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن الأرض تحركت لثواني عند وقوع الزلزال.

بينما خرج آلاف المدنيين السوريين للشوارع في مدن وبلدات الشمال السوري، وسط حالة هلع كبيرة تسود المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب مناطق الشمال السوري، وخاصة مدينة حلب.