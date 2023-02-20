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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الزلزال..الحكومة التركية تعلن إصابة 8 أشخاص

صدى البلد

صرح نائب رئيس تركيا فؤاد أوقطاي، أنه لا توجد تهديدات أو مخاطر من الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد.

كما قال نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "إنه لا داع للقلق من ارتفاع مستوى البحر بعد الزلزال".

وأكد أوقطاي، أنه ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا في الزلزال.

وقد أمرت الحكومة التركية الجنود والمسعفين بالإسراع إلى المناطق التي ضربها الزلزال لنقل المصابين بعد الزلزال الجديد.

كما حذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، المواطنين من الاقتراب من المباني الآيلة للسقوط بعد وقوع زلزال عنيف جديد في البلاد.

وقد تعرضت الحدود التركية السورية لزلزال آخر بقوة 6.4 درجة، مما أسفر عن انهيار العديد من المباني، وأصاب القلق العديد من أهالي المدن مما جعلهم يهرعون إلى الشوارع في حالة من الهرج.

وجاء هذا الزلزال بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأسفر عن مقتل 46 شخص وإصابة مئات الآلاف.

تركيا زلزال رجب طيب أردوغان

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