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عاجل.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا ويشعر به سكان القاهرة | تفاصيل

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن زلزال  جديد سجلته محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وشعر به سكان القاهرة الكبرى.

شاهد الفيديو:

حيث نشر المعهد عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن قد تم تسجيل هزة أرضية علي بعد 552 كم شمال رفح وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 20 / 02 / 2023
القوة: 6.43 درجة على مقياس ريختر
وقت الحدوث: 7:4 مساء بالتوقيت المحلي
العمق:  21:40 كم.

خط العرض: 36.09  شمالا.
خط الطول : 35.27  شرقا.

وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة الأرضية الذي شعر به المواطنون منذ قليل لم تكن داخل أحد محافظات جمهورية مصر الكبرى، وأنه لم يحدث زلزال فى القاهرة حتى هذه اللحظة.

شاهد الفيديو:

زلزال أحمد زهران محطات الشبكة القومية للزلازل الشبكة القومية للزلازل القاهرة الكبرى

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البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

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