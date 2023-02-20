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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خطة النواب: 3 شركات عالمية تستعد لدخول سوق الهواتف المحمولة في مصر

ياسر عمر
ياسر عمر

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب وافق على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات إلى 5 سنوات بدون حظر.

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وأضاف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم توافق لمجلس النواب على المادتين المقدمتين لمد العمل بالقانون من سنة إلى خمس سنين ومد السماح إلى 6 شهور بدلا من 4 شهور".

وأشار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "نعمل حاليا على دراسة نسبة إعفاء الـ50% لسيارات المصريين بالخارج الذين ليس لهم إعفاءات لصياغته".

 

وأوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "202 مليون دولار تحويلات بمبادرة سيارات المصريين بالخارج"، لافتا: "التعديل يتماشى مع اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، وحقها في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم".


واسترسل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "تم الموافقة على إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية"، مشيرا: "تم الموافقة على إعفاء مكونات واكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة وذلك إذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة"، لافتا: "3 شركات عالمية تستعد لدخول سوق الهواتف المحمولة في مصر".

 

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