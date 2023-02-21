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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوى قياسي.. ارتفاع سعر الكربون بالاتحاد الأوروبي ليقترب من 100 يورو للطن

صدى البلد

سجل عقد الكربون الأوروبي القياسي رقما قياسيا؛ حيث اقترب من 100 يورو للطن يوم الاثنين، مع توقعات طقس أكثر برودة وتوقعات بانخفاض إنتاج طاقة الرياح مما أدى إلى زيادة الطلب.

وأغلق عقد بدل الاتحاد الأوروبي القياسي (EUA) في ديسمبر 2023، عند 98.30 يورو للطن، بزيادة 2.1٪ منذ إغلاق يوم الجمعة، وبعد أن لامس في وقت سابق مستوى قياسيًا عند 99.99 يورو.

EUAs هي العملة الرئيسية المستخدمة في نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) والذي يجبر المصنعين وشركات الطاقة وشركات الطيران على دفع ثمن كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث منها كجزء من جهود الكتلة لتحقيق أهدافها المناخية.

وقال التجار إن درجات الحرارة الأكثر برودة مع انخفاض سرعة الرياح تعني أنه من المحتمل أن يكون هناك طلب أكبر على الطاقة من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري في أوروبا والتي تحتاج إلى شراء تصاريح الكربون لتغطية انبعاثاتها.

قال جريجوري إيديل، أحد كبار المتداولين في مجال انبعاثات الكربون في فيرتيس: 'من المتوقع الآن أن تنخفض درجات الحرارة في شمال أوروبا إلى أقل من المتوسطات الموسمية الأسبوع المقبل؛ مما قد يحفز المرافق على زيادة أنشطتها التحوطية'.

ارتفع العقد القياسي بنسبة 20٪ تقريبًا منذ بداية العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التوقعات بأن اقتصادات أوروبا يمكن أن تبدأ في التحسن مع انخفاض أسعار الطاقة من مستويات قياسية.

وقال متعاملون: إن الشراء القائم على المضاربة ساعد أيضا في رفع الأسعار هذا العام.

ومع ذلك، تقلصت الرؤية بشأن المواقف التي اتخذتها المؤسسات المالية منذ أن لم تتمكن بورصة ICE، التي تعد واحدة من منصات التداول الرئيسية للانبعاثات، من نشر بيانات التزام المتداولين (COT) هذا الشهر بسبب مشكلات فنية.

وفي تحديث نُشر على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة، قالت شركة ICE إنها 'تهدف إلى نشر الملفات في أسرع وقت ممكن ، بشرط التأكد من دقة البيانات'.

على الرغم من فشل عقد الكربون في كسر علامة 100 يورو يوم الاثنين ، قال التجار والمحللون إن هذا المستوى قد يتم اختراقه قريبًا.

قال المحلل في Refinitiv Luyue Tan في مذكرة بحثية يومية: 'يُظهر سعر EUA زخمًا قويًا ويمكن أن يختبر مستوى 100 يورو / طن قريبًا'.

الاتحاد الأوروبي طاقة الرياح شركات الطيران انبعاثات الكربون

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