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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة جنوب شرق البرازيل إلى 40 شخصا

الامطار الغزيرة في
الامطار الغزيرة في البرازيل

أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد القتلى من الأمطار الغزيرة في جنوب شرق البرازيل ارتفع إلى 40 يوم الاثنين ، حيث زار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المنطقة وقال إنه لا ينبغي بناء المنازل في المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية والفيضانات الكبرى.

وقالت السلطات في ولاية ساو باولو يوم الاثنين إن أربعة أشخاص آخرين قتلوا بالإضافة إلى 36 شخصا أُحصوا في اليوم السابق ، لكن لا يزال من المتوقع الإعلان عن المزيد من الضحايا حيث لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

طار لولا فوق بلدة ساو سيباستياو الساحلية إلى جانب وزراء في مجلس الوزراء وتعهد بالمساعدة في إعادة بناء المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 91 ألف شخص من خلال بناء منازل جديدة في أماكن أكثر أمانًا.

كما قال إن الحكومة يجب أن تعمل على ترميم مرافق البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق التي تضررت من الانهيارات الأرضية.

كانت الفيضانات في ولاية ساو باولو الساحلية هي الأحدث في سلسلة من هذه الكوارث التي ضربت البرازيل مؤخرًا ، حيث اتجه البناء الرديء ، غالبًا على سفوح التلال ، إلى عواقب مأساوية خلال موسم الأمطار في البلاد.

وقال لولا في خطاب بعد اجتماعه مع حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس وعمدة ساو سيباستياو فيليب أوغوستو لتنسيق استجابتهما للكارثة 'في بعض الأحيان تفاجئنا الطبيعة ، لكن في بعض الأحيان نغري الطبيعة أيضًا'.

وأضاف 'أعتقد أنه من المهم ألا يحدث أي منهما'. 'أعبر عن تضامني مع شعب ساو سيباستياو وآمل ألا يحدث هذا مرة أخرى.'

حدث الطوفان خلال فترة عطلة الكرنفال في البرازيل ، عندما توافد الآلاف على شواطئ المنطقة ، مما أدى على الأرجح إلى تفاقم الخسائر البشرية الناجمة عن الكارثة الطبيعية.

كانت ساو سيباستياو بؤرة الفيضانات حيث تم الإبلاغ عن 39 حالة وفاة هناك ، لكن هطول الأمطار الغزيرة أثر أيضًا على البلدات المجاورة مثل إلابيلا وكاراجواتاتوبا وأوباتوبا ، حيث تم الإبلاغ عن إصابة واحدة ، وفقًا لحكومة ولاية ساو باولو.

قالت الحكومة إن أكثر من 2000 شخص أجبروا على ترك منازلهم بعد هطول أمطار تجاوزت 600 ملم (23.62 بوصة) على ساحل أغنى ولاية في البرازيل ، مضيفة أن هذا الرقم هو أعلى رقم تراكمي على الإطلاق في البرازيل.

وقالت ليجيا كارلا سامية ، التي أنقذتها مروحية ، 'كانت السماء تمطر منذ يوم الجمعة. وصل الانهيار الأرضي إلى أحد جدران بنايتنا ، ولحقت أضرار بمركبات أمي وأخي'. 'كان مثل الانهيار الجليدي. الحمد لله نجونا'.

وظل كثيرون غيرهم عالقين في الطرق التي أغلقتها الانهيارات الأرضية.

وقال فريتاس بعد اجتماعه مع لولا 'في بعض النقاط لا نعرف حتى ما تبقى من طريق ريو-سانتوس السريع' ، في إشارة إلى الطريق الرئيسي الذي يربط بين بلدات المنطقة. بل إننا نثير احتمال أن يكون قد انهار ، وأن الطريق السريع لم يعد موجودًا '.

وأعلن الحداد ثلاثة أيام في الولاية وحالة كارثة لمدة 180 يومًا لست بلدات بعد الكارثة ، وهي الأحدث في سلسلة من الكوارث الطبيعية الأخيرة في البرازيل.

وقتل أكثر من 200 شخص في انهيارات طينية وفيضانات في مدينة بتروبوليس التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بالقرب من ريو دي جانيرو قبل عام تقريبا. كما عانت ولايتا باهيا وسانتا كاتارينا من كوارث مماثلة في الآونة الأخيرة.

 

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