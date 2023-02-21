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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرهابيون ينفذون هجوما على منطقة إدلب السورية

صدى البلد

قال الأدميرال أوليغ غورينوف ، نائب رئيس مركز المصالحة بين المعارضين في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية ، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية مرة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 

وأوضح العميد غورينوف أنه 'تم تسجيل عملية قصف واحدة من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال اليوم الماضي في محافظة إدلب'.
 

وتأسس مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية في شباط / فبراير 2016.
 

وتشمل مهامها توقيع اتفاقيات بشأن الجماعات المسلحة غير الشرعية والمستوطنات الفردية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية ، فضلاً عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.

سوريا الإرهاب جبهة النصرة الدفاع الروسية

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