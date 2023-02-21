الشرطة البريطانية تتعرف على جثة سيدة عثر عليها في لانكشاير

حددت الشرطة البريطانية يوم الاثنين الجثة التي عثر عليها في نهر ويري بشمال إنجلترا ، وهي نيكولا بولي ، وهي أم لطفلين فُقدت الشهر الماضي ، مما أدى إلى عملية بحث واسعة النطاق استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام والجمهور.

وقال بيتر لوسون مساعد قائد شرطة لانكشاير في مؤتمر صحفي 'للأسف يمكننا الآن تأكيد أننا استعادنا نيكولا بولي من نهر ويري بالأمس.'

شوهدت بولي ، 45 عامًا ، وهي تمشي مع كلبها بالقرب من النهر في لانكشاير في 27 يناير. تم العثور على هاتفها المحمول ، الذي لا يزال متصلاً بمكالمة عمل ، على مقعد قريب.

وقالت شرطة لانكشاير إن فريق بحث تحت الماء وضباط متخصصين انتشلوا جثة من المياه يوم الأحد.

بينما قالت الشرطة طوال الوقت إنه لا يوجد دليل على وجود أي شيء غير مرغوب فيه أو تورط طرف ثالث ، تم الإبلاغ عن قضيتها على نطاق واسع في بريطانيا ونوقشت على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ناقش الجمهور مكان وجودها المحتمل.

وقالت عائلة بولي في بيان: 'لن نكون قادرين على فهم ما مرت به نيكي في لحظاتها الأخيرة ولن يتركنا ذلك أبدًا. لن ننسى نيكي أبدًا. كيف يمكننا ذلك؟ لقد كانت مركز عالمنا'. للصحفيين من قبل الشرطة.

وانتقد بيان العائلة بشدة تدخل وسائل الإعلام أثناء التفتيش.