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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفض إجراءات جماعية بريطانية بقيمة 3.7 مليار دولار ضد فيسبوك

فيسبوك
فيسبوك

تخلص موقع فيسبوك مؤقتًا الاثنين، من دعوى قضائية جماعية تقدر قيمتها بما يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني (3.7 مليار دولار) بسبب مزاعم بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أساء استخدام موقعه المهيمن لتحقيق الدخل من البيانات الشخصية للمستخدمين.

ومع ذلك ، منحت محكمة في لندن محاميي المدعين المقترحين فترة تصل إلى ستة أشهر لـ 'محاولة أخرى' في إثبات أي خسائر مزعومة من قبل المستخدمين.

وتواجه شركة Meta Platforms Inc (META.O) ، الشركة الأم لمجموعة فيسبوك، دعوى جماعية نيابة عن حوالي 45 مليون مستخدم في بريطانيا.

وتقول الأكاديمية القانونية ليزا لوفدال جورسن ، التي ترفع القضية ، إن مستخدمي فيسبوك لم يتم تعويضهم بشكل صحيح عن قيمة البيانات الشخصية التي كان عليهم توفيرها لاستخدام النظام الأساسي.

طلب محاموها الشهر الماضي من محكمة استئناف المنافسة التصديق على القضية بموجب نظام الإجراءات الجماعية في المملكة المتحدة - وهو ما يعادل تقريبًا نظام الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة.

لكن المحكمة قضت يوم الاثنين بأن منهجية Lovdahl Gormsen في إثبات أي خسائر تكبدها مستخدمو فيسبوك تحتاج إلى 'إعادة تقييم الجذر والفرع' لاستمرار القضية.

ومع ذلك ، أعطى القاضي ماركوس سميث محامي لوفدال جورسن ستة أشهر 'لتقديم أدلة إضافية تضع مخططًا جديدًا وأفضل يؤدي إلى محاكمة فعالة'.

وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة رحبت بالقرار وأشارت إلى بيانها السابق بأن الدعوى 'بلا أساس كليًا'.

ورفض متحدث باسم لوفدال جورسن التعليق.

بريطانيا الولايات المتحدة لندن المملكة المتحدة التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الإجتماعي دعوى قضائية

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