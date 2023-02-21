قتلت طموح تسلا .. رئيس المكسيك: الولاية الشمالية تعاني من ندرة المياه

قال الرئيس المكسيكي يوم الاثنين إن ولاية نويفو ليون بشمال المكسيك ، التي تعتبر الأوفر حظا لاستثمار كبير من شركة تسلا إنك (TSLA.O) ، تعاني من نقص المياه وتروج لفوائد المنطقة الجنوبية الأفقر حيث يعيش. قاتلوا لتعزيز التنمية.

تأتي التعليقات وسط مخاوف من بعض المستثمرين والمحللين من أن المزايا الجغرافية للمكسيك كوجهة قريبة للشركات التي تتطلع إلى البيع في الولايات المتحدة قد تضاءلت إلى حد ما بسبب النفوذ الثقيل للحكومة الفيدرالية.

ظهرت ولاية نويفو ليون على الحدود الأمريكية كأفضل المنافسين في بحث تسلا عن موقع لافتتاح أول مصنع لها في المكسيك ، لكن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال إن منتج السيارات الكهربائية لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد وإنه سيفعل ذلك. التحدث مع المديرين التنفيذيين للشركة حول الموقع.

وقال في مؤتمر صحفي 'هناك ظروف مواتية في نويفو ليون. لديهم قوة عاملة ماهرة ولديهم مهندسون وهي قريبة جدا من الحدود.' 'لكن نقص الماء؟'

قال لوبيز أوبرادور إنه سيؤكد لـ Tesla الحاجة إلى التخطيط الدقيق حول المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات ، مشيرًا إلى أن بعض المناطق الشمالية تحظر استخراج المياه بينما يحتوي الجنوب الشرقي على 70 ٪ من مياه المكسيك.

وقال الرئيس الذي من المقرر أن يتحدث مباشرة مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: 'هناك مياه وغاز وكهرباء ... هذا جزء مما نريد أن نعلن عنه'.

جعل لوبيز أوبرادور من أولوياته جذب الاستثمار إلى جنوب المكسيك ، الذي يفتقر إلى مستوى التصنيع الذي ازدهر على طول الحدود الشمالية للمكسيك.

وحققت إدارته انتصارا العام الماضي عندما اختارت شركة كونستليشن براندز للبيرة البناء في ولاية فيراكروز الجنوبية الشرقية ، بعد إلغاء مشروع تم بناؤه جزئيًا في مدينة مكسيكالي الشمالية القاحلة عقب مخاوف لوبيز أوبرادور بشأن ندرة المياه.

بعد تصريحات لوبيز أوبرادور يوم الاثنين ، قال وزير الاقتصاد في نويفو ليون إيفان ريفاس إن الوصول إلى المياه لم يكن مشكلة بالنسبة للشركات أو عرقل الاستثمار ، وفقًا لما ذكره منفذ ميلينيو المكسيكي.