عشرات الآلاف في الكوريتين والصين واليابان معرضون لخطر الإشعاعات النووية

قالت جماعة لحقوق الإنسان مقرها سيول في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين والمواطنين في كوريا الجنوبية واليابان والصين قد يتعرضون لمواد مشعة تنتشر عبر المياه الجوفية من موقع تجارب نووية تحت الأرض.

وأجرت كوريا الشمالية سرا ستة اختبارات للأسلحة النووية في موقع "بونجيي ري" في مقاطعة شمال هامغيونغ الجبلية بين عامي 2006 و 2017 ، وفقًا لحكومتي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت الدراسة التي أجرتها مجموعة عمل العدالة الانتقالية إن المواد المشعة يمكن أن تنتشر عبر ثماني مدن ومقاطعات بالقرب من الموقع ، حيث يعيش أكثر من مليون كوري شمالي ، وحيث تُستخدم المياه الجوفية في الحياة اليومية بما في ذلك الشرب.

وقالت أيضا إن كوريا الجنوبية والصين واليابان المجاورة قد تكون في خطر بسبب المنتجات الزراعية والسمكية المهربة من الشمال.

المجموعة ، التي تشكلت في عام 2014 ، عملت مع خبراء نوويين وطبيين ومنشقين واستخدمت معلومات استخبارية مفتوحة المصدر وتقارير حكومية وتقارير الأمم المتحدة متاحة للجمهور للدراسة ، والتي كانت مدعومة من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية، وهي مؤسسة غير ربحية تمولها الولايات المتحدة. الكونجرس.

قال هوبير يونغ هوان لي ، عضو المجموعة: 'هذا التقرير مهم في إظهار أن التجارب النووية لكوريا الشمالية يمكن أن تهدد ليس فقط الحق في الحياة والصحة للشعب الكوري الشمالي ، ولكن أيضًا في كوريا الجنوبية والدول المجاورة الأخرى'. رئيس ومؤلف مشارك.

ولم يتم الرد على المكالمات الهاتفية التي أجرتها رويترز مع البعثة الدبلوماسية لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

في عام 2015 ، اكتشفت وكالة سلامة الأغذية في كوريا الجنوبية تسعة أضعاف المستوى القياسي لنظائر السيزيوم المشعة في فطر القنفذ المستورد الذي تم بيعه كمنتج صيني على الرغم من أن أصله الفعلي كان كوريا الشمالية.

كثفت الصين واليابان من مراقبة الإشعاع وأعربتا عن مخاوفهما بشأن التعرض المحتمل بعد التجارب النووية السابقة لكوريا الشمالية ، لكنهما لم تقدما علنا ​​معلومات عن الأغذية الملوثة.

أثار العديد من الخبراء الخارجيين مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة من المياه الملوثة ، لكن كوريا الشمالية رفضت هذه المخاوف ، قائلة إنه لم يكن هناك تسرب لمواد ضارة بعد التجارب النووية السابقة ، دون تقديم أدلة.

عندما دعت كوريا الشمالية الصحفيين الأجانب لمشاهدة تدمير بعض الأنفاق في موقع التجارب النووية في عام 2018 ، صادرت أجهزة الكشف عن الإشعاع الخاصة بهم.

توقفت وزارة التوحيد في سيول ، التي تتولى الشؤون بين الكوريتين ، عن اختبار المنشقين عن التعرض للإشعاع منذ عام 2018 وسط ذوبان الجليد في العلاقات عبر الحدود.

ولكن من بين 40 منشقًا من المناطق القريبة من Punggye-ri الذين تم اختبارهم للكشف عن الإشعاع في عامي 2017 و 2018 ، أظهر تسعة على الأقل حالات شذوذ. وقالت الوزارة ، مع ذلك ، إنها لا تستطيع إقامة صلة مباشرة مع الموقع النووي.

وذكر التقرير أن أكثر من 880 كوريًا شماليًا فروا من تلك المناطق منذ عام 2006.

وحثت المجموعة الحقوقية على استئناف الاختبارات والتحقيق الدولي في مخاطر الإشعاع على المجتمعات

ولم ترد وزارة التوحيد على الفور على طلب للتعليق.

وقالت سيول وواشنطن إن بيونغ يانغ ربما تستعد لتجربة نووية سابعة.