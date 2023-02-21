5.2 ريختر.. زلزال قوي جديد يضرب إندونيسيا

وقع زلزال قوي في إندونيسيا بلغ 5.2 درجة على مقياس ريختر، وضرب الزلزال الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية بدون وقوع إصابات أو حدوث موجات بحرية قوية.

وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع على بعد 63 كم من منطقة سيلوما بالجزيرة، وعلى عمق 13 كم.

وحتي الآن لم يتم ذكر وجود أي إصابات من جانب السكان أو خسائر مادية.

وعلى جانب آخر، أفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في عُمان بتسجيل هزة أرضية متوسطة في هرمزكان جنوب إيران وتحديدا شمال غرب بندر عباس بقوة 5.2 على مقياس ريختر .

وأشار المرصد في بيان له الي ان الزلزال وقع في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق حيث يبعد مركز هذا الزلزال حوال 194 كيلو مترا عن مدينة خصب العُمانية .

وكانت صحيفة الديار اللبنانية أفادت بوقوع هزة أرضية في البحر المتوسط قبالة لبنان بقوة 3,6 درجة وذلك في تمام الساعة 4,23 فجرا .

وأشارت الصحيفة الي ان سكان الساحل اللبناني والجبال الغربية قد شعروا بهذا الزلزال.