عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5.2 ريختر.. زلزال قوي جديد يضرب إندونيسيا

إندونيسيا - أرشيفية
إندونيسيا - أرشيفية

وقع زلزال قوي في إندونيسيا بلغ 5.2 درجة على مقياس ريختر، وضرب الزلزال الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية بدون وقوع إصابات أو حدوث موجات بحرية قوية.

وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع على بعد 63 كم من منطقة سيلوما بالجزيرة، وعلى عمق 13 كم.

وحتي الآن لم يتم ذكر وجود أي إصابات من جانب السكان أو خسائر مادية.

سوريا تشيد بالموقف الروسي المتضامن معها في مواجهة آثار الزلزال المدمر

الأزمة تتفاقم.. 5 قتلي في سوريا بسبب الزلزال الجديد

وعلى جانب آخر، أفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في عُمان بتسجيل هزة أرضية متوسطة في هرمزكان جنوب إيران وتحديدا شمال غرب بندر عباس بقوة 5.2 على مقياس ريختر .

وأشار المرصد في بيان له الي ان الزلزال وقع في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق حيث يبعد مركز هذا الزلزال حوال 194 كيلو مترا عن مدينة خصب العُمانية .

وكانت صحيفة الديار اللبنانية أفادت بوقوع هزة أرضية في البحر المتوسط قبالة لبنان بقوة 3,6 درجة وذلك في تمام الساعة 4,23 فجرا .

وأشارت الصحيفة الي ان سكان الساحل اللبناني والجبال الغربية قد شعروا بهذا الزلزال.

زلزال اندونيسيا الزلزال المناخ هزة أرضية ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة في عيار 21 الآن|كم سجل سعر الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بشرى لعمال مصر.. موعد زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

رعب وهلع.. فيديو مخيف للحظة حدوث الزلزال والسكان يلقون بأنفسهم من النوافذ

مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض.. الفراخ بـ55 جنيها في هذا التوقيت

موضوعات متعلقة

هلع ورعب.. شاهد| فيديوهات ترصد لحظة وقوع زلزال هاتاي أمس

زلزال صباح اليوم.. هزة أرضية عنيفة في إيران

زلزال قوي يضرب ايران وبيان مهم من سلطنة عمان

زلزال جديد يضرب دولة عربية بقوة 3.6 درجة الـ 4,23 فجرا

حدث ليلا| دولة جديدة مستهدفة بزلزال قادم.. زلزال جديد يضرب تركيا الآن.. تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في وفاة رامز حسام ملاكم طنطا.. لماذا تظهر الأضواء بالسماء أثناء الزلازل الشديدة؟

عدسات الكاميرات ترصد مشاهد مرعبة للحظة حدوث زلزال تركيا الجديد | فيديو

ترشيحاتنا

عاصفة أوتو .. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بمصر| ثلوج وأمطار رعدية

3 خطوات عاجلة من الأهلي بسبب مباراة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

ليلة الثأر.. صدام ناري بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ستستمر لمدة عام ..مسؤول سوري يفجر مفاجأة بشأن الزلازل في بلاده

الصين تفتح النار وتحذر «دولا معينة» من تأجيج صراع أوكرانيا

تخصيص 77 قطعة أرض بـ19 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الحالة النفسية السيئة تجعلك أكثر كفاءة في عملك لهذه الأسباب

بعد الكشف عن وصيتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين رضا

يمكن ملاحظتها بسهولة.. 5 طرق لمعرفة موعد حدوث الزلزال

21 فبراير 1914|إنهاء الحماية البريطانية على مصر.. لماذا أعلنتها وفرضت لقب السلطان

فيديو

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ