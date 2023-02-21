مصطفى قمر يكشف موعد عرض الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم»

كشف الفنان مصطفى قمر عن موعد عرض الجزء الثانى من فيلم “حريم كريم”، والذى يشارك البطولة فيه داليا البحيرى وتيام قمر ومايان السيد.

وقال مصطفى قمر، خلال تصريحات إذاعية، إن "العمل من المقرر أن يعرض فى صيف 2023، وهى المرة الأولى التى أتعاون فيها مع ابنى تيام فى السينما، حيث قدمنا سويا مسلسل “فارس بلا جواز”.

من جانبها، أبدت الفنانة داليا البحيري موافقتها المبدئية على المشاركة فى الجزء الثاني لفيلم “حريم كريم”، حيث إنها كانت من ضمن فريق عمل الجزء الأول، مؤكدة تحمسها الكبير للتجربة، إلا أنها لم توقع عقد الفيلم بشكل رسمي حتى الآن.

مصطفى قمر ومحمد نور

وكان الفنان مصطفى قمر ومحمد نور، طرحا أغنيتهما الجديدة التي تحمل اسم “شوفتوا القمر” عبر القناه الرسمية الخاصة بهما على موقع “يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية: "شوفتوا القمر.. شوفتوا القمر والحلاوة.. شوفتوا الجمال شوفتوا نظرة عينيه.. شوفتوا الدلع والشقاوة.. عرفتوا ليه قلبى اختاره هو ليه".

"شوفتوا القمر" كلمات أحمد علاء الدين ولحن محمد نور وتوزيع محمد شفيق، وإنتاج محمد علام “كيوب ميوزك”، وهندسة صوتية محمود عزت.