يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل السوسيس الكوري بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق السوسيس .

مقادير عمل السوسيس الكوري



٣ قطع هوت دوج

أسياخ خشبية او أعواد خشبيه

جبن موتزريلا مقطع أصابع

لتحضير الطبقة الخارجيه

٢ كوب دقيق

٤/١ كوب سكر

بيضه

كوب لبن

لتحضير الطبقة المقرمشه



طريقة عمل السوسيس الكوري



نقطع الهوت دوج الي نصفين بحيث يكون شكلها ك الاصابع

نغرز قطع الهوت دوج في الاعواد الخشبيه ثم نغرز معهم جبن الموتزريلا

نكرر هذه العمليه مع كل الهوت دوج حتي تنتهي الكميه بحيث يكون في كل سيخ كميه متساويه من الجبن والهوت دوج

ونبدء بتحضير الطبقه الخارجيه نضع الدقيق في وعاء ونضيف له ملح وسكر وبيض وحليب ونحرك الخليط حتي يمتزج تماما ويصبح لدينا عجينه لينه وثقيله القوام

نصب العجينه في كوب ونغمر الاعواد الخشبيه بها ثم نغطي كلا منها بالبقسماط

نضع أسياخ الكورن دوج في زيت غزير ساخن علي نار متوسطه ونقلبها حتي تصبح ذهبية من جميع الأطراف

نص فيها جيدا من الزيت ونخرجها علي مناديل مطبخ نظيفه وتقدم مع كاتشب او بطاطس محمره حسب الرغبه

ملحوظه

السوسيس الكوري او الهوت دوج الكوري نقدر نضعه في الفريزر لمده ربع ساعه وبعد ذلك يتم القلي ليتماسك

ويمكن قص الاعواد الخشبيه للطول المناسب حتي يتم وضعها في الطاسه وقليها في الزيت جيدا