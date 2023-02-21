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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد ناري من الكرملين على زيارة بايدن لـ أوكرانيا

بوتين
بوتين

علق بيت الحكم الروسي الكرملين، على الزيارة الأمريكية الهامة للرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا، حيث قال إن روسيا راقبت بعناية زيارة الرئيس الأمريكي لأوكرانيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الكرملين، أن على العالم أجمع دراسة محتوى رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه اليوم.

وأردف الكرملين، بأن بوتين لن يتابع خطاب بايدن في بولندا، مشيرًا إلى أن زيارة بايدن إلى كييف لا تمثل شيئا استثنائيا بالنسبة لنا.

وتابع الكرملين: لكن وفي الوقت نفسه، راقب الكرملين، بحرص نتائج زيارة بايدن لكييف وما يجري في بولندا.

يأتي ذلك، فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، إن الحرب في أوكرانيا فشل استراتيجي لروسيا في كل الأحوال.

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